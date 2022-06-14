Назаров о турнирах «3 на 3»: «Правильная идея ФХР и Ротенберга. Пусть лучше молодежь смотрит хоккей, чем непонятных блогеров на айпадах»

считает турниры в формате «3 на 3» правильной идеей .

«Считаю, что проводить в России турниры по хоккею в формате «3 на 3» – абсолютно правильная идея и первого вице-президента Романа Ротенберга. Видно, что все игры отличаются динамичностью, высокими скоростями, постоянными атакующими действиями, здесь нельзя сыграть ни в какой откат, у тебя просто это не получится, ты сразу проиграешь.

Это здорово, большое количество голов всегда нравится болельщикам, в том числе и молодежи. Пусть [лучше] наше подрастающее поколение и вся молодежь смотрит и получает удовольствие от хоккея в формате «3 на 3», чем от непонятных блогеров на айпадах.

Я и сам смотрю матчи с удовольствием, тем более что в составах команд есть игроки . Так что слежу за формой ребят, делаю определенные выводы.

Кстати, все скептически отнеслись к параллели между хоккеем и «Домом-2», но спорт, как сказал президент России, должен выходить на самоокупаемость, а для этого нужно сначала набрать в популярности», – сказал главный тренер «Сочи».

Роман Ротенберг: «Надо, чтобы дети не сидели в айфонах, не смотрели американских блогеров. В нашем проекте «3 на 3» свои блогеры – рассчитываем на 50 млн просмотров»