Гретцки сравнил «Тампу» с династией «Айлендерс»: «Мышление «Лайтнинг» настроено так, что они не могут проиграть. Василевский – особенный»

сравнил с чемпионской династией .

С сезона-1979/80 по сезон-1982/83 «островитяне» выиграли четыре Кубка Стэнли подряд.

Сейчас «Лайтнинг» стремятся к своему третьему Кубку Стэнли подряд. В финальной серии нынешнего сезона команда тренера Джона Купера встретится с «Колорадо».

«Устойчивость «Тампы» во многом схожа с той командой «Айлендерс». Они могут соревноваться с вами в катании, могут играть в оборонительной манере, могут играть в силовом стиле.

Их вратарь – – особенный. Как Билли Смит, как Грант Фюр. Чем важнее матч, тем сильнее он играет.

Мышление «Тампы» настроено так, что они не могут проиграть. Их трудовая этика – экстраординарна. Они выкладываются в каждой смене, играют самоотверженно», – сказал лучший снайпер в истории .

Сирелли – теневой герой финала Востока. У него проблемы с результативностью, но он съел тройку Зибанежада