Гибсон проинформировал «Анахайм» о желании уйти. У вратаря контракт до 2027 года

хочет покинуть .

28-летний голкипер готов к обмену из команды. Считается, что американец уже проинформировал руководство о своем желании.

Контракт Гибсона с кэпхитом 6,4 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2026/27.

Восьмилетнее соглашение на 51,2 млн долларов с «Дакс» голкипер подписал в 2018 году.

Также контракт игрока предполагает пункт, позволяющий Гибсону выбрать 10 клубов, куда его нельзя обменять.

В нынешнем сезоне Гибсон провел 56 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,19 шайбы и отражая 90,4% бросков.