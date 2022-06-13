Варагян о самом успешном армянском хоккеисте: «Сложно назвать Богосяна из «Тампы» армянином, но отметил бы его. Человек выиграл Кубок Стэнли»

Нападающий системы Эдгар Варагян рассказал об армянском хоккее.

– Что вы знаете про хоккейную сборную Армении?

– Знаю только некоторых игроков, которые выступают в России. В самой Армении был только в детстве.

Когда мне было лет 14-15, я мог полететь с семьей, но оставался в Магнитке из-за сборов. У брата и сестры экзамены заканчивались раньше. Поэтому они летали без меня.

– Связь с родственниками поддерживаете?

– Конечно. Часто общаюсь с дедушкой и бабушкой. Родственники и знакомые иногда звонят родителям, когда видят меня по телевизору во время матчей. Поздравляют, следят за мной из Армении.

– Есть желание сыграть за сборную Армении, если она будет прогрессировать?

– Если будет прогрессировать, то – конечно.

– Кто самый успешный армянский хоккеист?

– , который играет в АХЛ.

Сложно назвать из армянином, но я бы отметил и его. Все-таки человек выиграл Кубок Стэнли.

бил рекорды по МХЛ, неплохо выступал за «Авангард», а сейчас играет в ВХЛ, – сказал Варагян.