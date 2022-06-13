Коскинен перешел из «Эдмонтона» в швейцарский «Лугано». Финский вратарь провел четыре сезона в «Ойлерс»

Швейцарский клуб подписал соглашение с вратарем .

33-летний голкипер договорился о двухлетнем контракте с . Некоторое время назад в швейцарскую команду перешел еще один финн – бывший защитник «Авангарда» Оливер Каски.

Коскинен перебирается в чемпионат Швейцарии после четырех лет выступлений за в НХЛ.

Микко дебютировал за «Ойлерс» в сезоне-2018/19.

В нынешнем сезоне финский вратарь сыграл 45 матчей в регулярном чемпионате , пропуская в среднем 3,10 шайбы и отражая 90,3% бросков.

В плей-офф он провел 3 игры, пропуская в среднем 4,02 шайбы и отражая 89,7% бросков.