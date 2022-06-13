Каменский о Ничушкине: «Не удивлюсь, если «Колорадо» все-таки продлит его. Он прогрессирует от матча к матчу»

высказался о форварде «Колорадо» .

– Согласны с тем, что в лучших своих матчах Ничушкин напоминает другого 13-го номера «Колорадо» – вас?

– Валерий – парень с руками, высокий, фактурный, разгонится – не остановишь. Наверное, какие-то параллели есть, но решать вам, журналистам.

Для меня самое главное, что Ничушкин начинает оправдывать выданные ему авансы, в том числе на драфте, когда он был выбран десятым. Не случайно его называют одним из главных игроков на свободном рынке-2022, который пойдет нарасхват.

– Вас не удивляет, что «Колорадо» отпускает его на рынок?

– Такие выводы делать рано. Ничушкин проводит отличный сезон, что называется, накатывает на финиш. Совсем не удивлюсь, если в ближайшее время клуб все-таки продлит своего игрока, который прогрессирует от матча к матчу.

Кстати, похожая история с Малкиным, который всегда олицетворялся с «Питтсбургом». Там идет обычная игра со стороны менеджмента, это бизнес. Вполне возможно, что Малкин в «Питтсбурге» останется, – сказал обладатель Кубка Стэнли-1996 в составе .

Статистика Ничушкина – здесь.