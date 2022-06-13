Ротенберг не планирует играть за СКА: «Мои хоккеисты намного сильнее меня. Не стремимся к показательным рекордам»

ответил на вопрос о том, может ли он сыграть за СКА в .

– Готов ли вы подписать контракт со СКА на один матч, как в свое время Вячеслав Фетисов с ЦСКА?

– Я уверен, что мои игроки намного сильнее меня.

Мы не стремимся к каким-то показательным рекордам, – сказал Ротенберг, занимающий посты главного тренера и вице-президента питерской команды.

12 июня в Москве стартовал хоккейный турнир в формате «3 на 3». Первый вице-президент Федерации хоккея России выходит на лед в команде Санкт-Петербурга.