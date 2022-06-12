Валерий Каменский: «Василевский – вратарь номер один в мире, может в одиночку выиграть матч. У «Колорадо» нападение очень хорошее, не только первое звено забивает»

назвал Андрея Василевского лучшим вратарем мира.

«У «Тампы» есть опыт игры в плей-офф за счет того, что они там выигрывали.

Команда хорошая, вратарь, лидеры здорово играют, а «Рейнджерс» просто не хватило сил, играли они хорошо – вратарь и Артемий Панарин, но они молодые, поэтому им не хватило опыта.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский как полкоманды – может один выиграть матч, вратарь номер один сейчас в мире.

Думаю, что [в финале] будут борьба и интересный хоккей, потому что сыграют две лучшие команды.

Я видел, как играет «Колорадо», здесь, наверное, будут [играть роль] фактор везения и вратарская линия.

Считаю, что у «Тампы» она посильнее, но у нападение очень хорошее, и не только первое звено забивает, но и второе, и третье может решить исход матча, поэтому здесь большие нагрузки будут на вратарей», – сказал олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли.

«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли