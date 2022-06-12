Кожевников о финале «Тампы» и «Колорадо»: «Обалденная серия! Если бы вышли «Рейнджерс», «Эвеланш» взяли бы кубок, а здесь будет борьба»

поделился мыслями перед финалом Кубка Стэнли.

В решающей серии сезона встретятся и «Тампа».

«Думаю, будет достойный финал, обалденная серия! «Колорадо» тоже сильнейшая команда. Тем будет интереснее.

Если бы в финал вышли «Рейнджерс», «Колорадо» взял бы кубок, а здесь будет настоящая борьба.

«Тампа» не первый раз проигрывала в серии. Там мощь, собираются люди. Опыт большой. Что говорить! За счет этого и берут. Плюс тренер находит нужные слова», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

«Тампа» просто смела «Рейнджерс» в шестом матче. Сопротивлялся только Шестеркин, но и его обошли