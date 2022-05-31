Игорь Шестеркин: «Василевский – лучший вратарь в мире. Будет хорошая битва»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли НХЛ Андрей Василевский Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин высказал мнение о лучшем вратаре в мире.

Российский голкипер «Рейнджерс» считает, что им является Андрей Василевский из «Тампы».

«Он лучший вратарь в мире прямо сейчас. Думаю, что это будет хорошая битва», – заявил Шестеркин на послематчевой пресс-конференции после седьмого матча против «Каролины» (6:2).

«Рейнджерс» обыграли «Харрикейнс» в семи матчах и встретятся с «Лайтнинг» в финале Восточной конференции. 

Первая игра этой серии состоится в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени.

Я ждал Кучерова и Панарина в одном звене сборной России, но их баттл в Кубке Стэнли – еще круче

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные