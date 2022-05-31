Игорь Шестеркин: «Василевский – лучший вратарь в мире. Будет хорошая битва»

Игорь Шестеркин высказал мнение о лучшем вратаре в мире.
Российский голкипер «Рейнджерс» считает, что им является Андрей Василевский из «Тампы».
«Он лучший вратарь в мире прямо сейчас. Думаю, что это будет хорошая битва», – заявил Шестеркин на послематчевой пресс-конференции после седьмого матча против «Каролины» (6:2).
«Рейнджерс» обыграли «Харрикейнс» в семи матчах и встретятся с «Лайтнинг» в финале Восточной конференции.
Первая игра этой серии состоится в ночь с 1 на 2 июня по московскому времени.
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