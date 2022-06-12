Игроки «Тампы» вновь дотронулись до приза за победу в Восточной конференции. Стэмкос взял его в руки

Игроки «Тампы» вновь дотронулись до приза за победу в Восточной конференции.

«Лайтнинг» одержали победу в финале Восточной конференции над «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче).

Во время награждения команды призом Принца Уэльского стоявшие рядом игроки прикоснулись к трофею. Капитан «молний» затем взял его в руки.

Не трогать трофей за победу в финале конференции – это известная примета хоккеистов, ставшая популярной в 2000-е годы.

Игроки «Тампы» не прикасались к призу в 2015 году, в финальной серии команда тогда уступила «Чикаго». В 2020 и 2021 годах они прикасались к призу и дважды выиграли .

Отметим, что в этом году к призу за победу в конференции прикасались и игроки победителя Западной конференции – «Колорадо». При этом капитан Габриэль Ландескуг не стал брать трофей в руки.

Начиная с 2006 года, это был только 2-й случай для приза Кларенса Кэмпбелла (после «Вегаса» в 2018 году).

Для трофея Принца Уэльского за то же время таких случаев стало 9 – трижды это делал «Питтсбург» (2009, 2016, 2017 – все три раза выиграл Кубок Стэнли), трижды – (2020, 2021 – выиграла Кубок Стэнли, 2022), по разу – «Оттава» (2007, проиграла), «Филадельфия» (2010, проиграла), «Вашингтон» (2018, выиграл).