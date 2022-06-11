Дмитрий Овчинников: «Безумно понравилось в «Торонто». Агент говорил, что есть вариант остаться в системе клуба. Но, видимо, не договорились»

сообщил, что у него был вариант остаться в системе .

– Был вариант, при котором могли остаться в «Торонто» на следующий сезон?

– Изначально была договоренность с «Сибирью», что я еду в «Торонто» доигрывать сезон и около трех месяцев проведу в .

Потом в апреле в Канаду прилетел Шуми (Бабаев – агент игрока – прим. Sports.ru) , и я встретился с ним и с – тренером по развитию. Ник как русскоязычный регулярно разговаривал со мной со дня драфта. Мы сели в ресторане, и Шуми сказал мне, что есть вариант остаться в системе «Мэйпл Лифс» на следующий сезон, что они хотят видеть меня в фарм-клубе, что могу получить шанс в , если буду достоин.

Я сказал: «Да, хорошо. Если есть такой вариант, то я готов попробовать. Если не получится – вернусь». Потому что я посмотрел, каково это – играть и жить в Канаде. Мне безумно понравилось в «Торонто». Даже не в плане жизни, а в плане хоккейного быта. Но, видимо, не договорились, – сказал нападающий.