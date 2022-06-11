Дмитрий Овчинников: «В АХЛ лакроссы не приветствуются. Если будешь пытаться его сделать, в «Марлис» точно играть не будешь»

сообщил, что в АХЛ не приветствуются лакросс-голы.

– В Северной Америке пошел тренд на игру верхом, который запустил Тревор Зеграс?

– Не знаю, как в , но в нет. Здесь нужно быть по-настоящему мощным, потому что АХЛ – это лига, где больше играют через вброс и борт-чек. Здесь постоянно нужно быть готовым к стыкам. Поэтому лакроссы там вообще не приветствуются. Если ты будешь пытаться его сделать, то в ты точно играть не будешь.

Нужна простота – это залог успеха. В первую очередь нужно четко выйти из зоны. Понятное дело, если ты выходишь «3 в 2», то нужно разыгрывать. А если идет «4 в 4», то лучше вбросить, чем начать обыгрывать, – сказал нападающий системы .