Пулюярви выбыл на 4-6 недель из-за травмы плеча. Форвард «Эдмонтона» может стать ограниченно свободным агентом

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Йессе Пулюярви получил травму плеча в последнем для «Эдмонтона» матче сезона. 

«Ойлерс» проиграли «Колорадо» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (0-4, 5:6 ОТ в четвертом матче). 

Срок восстановления займет от 4 до 6 недель. 

Этим летом 24-летний финский форвард может стать ограниченно свободным агентом. Он имеет право на арбитраж. По текущему контракту его кэпхит составляет 1,175 миллиона долларов. 

В регулярном чемпионате 4-й номер драфта НХЛ-2016 набрал рекордные для себя 36 (14+22) очков в 65 матчах при полезности «+22». 

В плей-офф в его активе оказалось только 3 (2+1) балла в 16 матчах. 

 

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