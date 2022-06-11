Пулюярви выбыл на 4-6 недель из-за травмы плеча. Форвард «Эдмонтона» может стать ограниченно свободным агентом

получил травму плеча в последнем для матче сезона.

«Ойлерс» проиграли «Колорадо» в финале Западной конференции Кубка Стэнли (0-4, 5:6 ОТ в четвертом матче).

Срок восстановления займет от 4 до 6 недель.

Этим летом 24-летний финский форвард может стать ограниченно свободным агентом. Он имеет право на арбитраж. По текущему контракту его кэпхит составляет 1,175 миллиона долларов.

В регулярном чемпионате 4-й номер драфта НХЛ-2016 набрал рекордные для себя 36 (14+22) очков в 65 матчах при полезности «+22».

В плей-офф в его активе оказалось только 3 (2+1) балла в 16 матчах.