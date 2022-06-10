«Нэшвилл» подписал лучшего бомбардира ТПС Нурми. У него 58 очков в 74 матчах за сезон в Финляндии

подписал лучшего бомбардира ТПС Маркуса Нурми.

С 23-летним игроком подписан контракт новичка на один год (такой срок обусловлен тем, что в июне ему исполняется 24 года – прим. Sports.ru).

Нурми был задрафтован «Оттавой» в 6-м раунде драфта НХЛ-2016 под общим 163-м номером. «Сенаторс» его не подписывали.

В минувшем сезоне нападающий стал вице-чемпионом Финляндии в составе ТПС, а также лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате (39 очков в 56 матчах, 20+19) и плей-офф (19 очков в 18 матчах, 4+15).

Отметим, что третий бомбардир клуба из Турку Юусо Пярссинен (32 очка в 41 матче регулярного чемпионата, 9+23) также имеет контракт с «Предаторс».

В этом сезоне 21-летний нападающий после сезона в Финляндии дебютировал в АХЛ за «Милуоки», набрав 3 (1+2) очка в 9 матчах Кубка Колдера.