Генменеджер «Авангарда»: «Ярош – разрушитель с хорошим броском. Умело ведет борьбу, играет максимально строго в обороне, зря не рискует»

Генеральный менеджер описал сильные стороны перешедшего в команду .

Омский клуб ранее объявил о подписании однолетнего соглашения с 26-летним словацким защитником.

«Ярош – праворукий габаритный защитник. Всегда играет максимально строго в обороне, выбирает самый надежный вариант, зря не рискует.

Разрушитель с хорошим броском и качественным катанием. Также умело ведет силовую борьбу», – сказал .

В нынешнем сезоне Ярош выступал за «Нью-Джерси». Всего на счету хоккеиста 94 матча в НХЛ, в которых он отметился 14 (1+13) баллами.