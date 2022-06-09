Генменеджер «Авангарда»: «Ярош – разрушитель с хорошим броском. Умело ведет борьбу, играет максимально строго в обороне, зря не рискует»

Теги Авангард Алексей Волков КХЛ Кристиан Ярош Хоккей

Генеральный менеджер «Авангарда» описал сильные стороны перешедшего в команду Кристиана Яроша.

Омский клуб ранее объявил о подписании однолетнего соглашения с 26-летним словацким защитником.

«Ярош – праворукий габаритный защитник. Всегда играет максимально строго в обороне, выбирает самый надежный вариант, зря не рискует.

Разрушитель с хорошим броском и качественным катанием. Также умело ведет силовую борьбу», – сказал Алексей Волков.

В нынешнем сезоне Ярош выступал за «Нью-Джерси». Всего на счету хоккеиста 94 матча в НХЛ, в которых он отметился 14 (1+13) баллами.

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