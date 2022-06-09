«Авангард» объявил о переходе экс-защитника «Нью-Джерси» Яроша. У словака 94 матча в НХЛ

объявил о подписании контракта со словацким хоккеистом из .

Омский клуб сообщил о переходе 26-летнего защитника . Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне Ярош выступал за .

В регулярном чемпионате игрок провел 11 матчей в НХЛ, не набрав очков при показателе полезности «минус 4». В марте «Дэвилс» расторгли контракт с игроком.

Всего на счету словака 94 матча в НХЛ, в которых он отметился 14 (1+13) баллами при общей полезности «минус 24».

Также Ярош сыграл 90 игр в АХЛ и набрал 34 (5+29) очка при общей полезности «плюс 16».