«Авангард» объявил о переходе экс-защитника «Нью-Джерси» Яроша. У словака 94 матча в НХЛ

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«Авангард» объявил о подписании контракта со словацким хоккеистом из НХЛ.

Омский клуб сообщил о переходе 26-летнего защитника Кристиана Яроша. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год.

В нынешнем сезоне Ярош выступал за «Нью-Джерси».

В регулярном чемпионате игрок провел 11 матчей в НХЛ, не набрав очков при показателе полезности «минус 4». В марте «Дэвилс» расторгли контракт с игроком.

Всего на счету словака 94 матча в НХЛ, в которых он отметился 14 (1+13) баллами при общей полезности «минус 24».

Также Ярош сыграл 90 игр в АХЛ и набрал 34 (5+29) очка при общей полезности «плюс 16».

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