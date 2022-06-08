Кожевников о «Рейнджерс»: «Даже если пройдут «Тампу», выиграть у «Колорадо» шансов не будет»

Александр Кожевников считает, что «Рейнджерс» не справятся с «Колорадо» в возможном финале Кубка Стэнли.
В финале Восточной конференции между «Тампой» и клубом из Нью-Йорка счет стал 2-2.
«Шестеркин определяет игру «Рейнджерс»? Естественно. В плей-офф вратарь – это 80% команды. Все играют с высокой самоотдачей, поэтому вратари – это основные игроки. Здесь нечему удивляться.
«Рейнджерс» еще после третьей игры стали уступать «Тампе» психологически. Тем более у «Тампы» опыт. Шестеркин играет – «Рейнджерс» тоже сопротивляются.
Трудно сказать, кто фаворит. У «Рейнджерс» тоже характер есть. Посмотрим, что будет, но мне «Тампа» больше нравится. Даже если «Рейнджерс» пройдут, то выиграть у «Колорадо» у них шансов не будет.
«Колорадо» – «Тампа» будет прекраснейшим финалом», – считает двукратный олимпийский чемпион.
«Тампа» – терминатор из жидкого металла. Разгадала Шестеркина и эффектно вернулась в серию