Кожевников о «Рейнджерс»: «Даже если пройдут «Тампу», выиграть у «Колорадо» шансов не будет»

считает, что «Рейнджерс» не справятся с «Колорадо» в возможном финале Кубка Стэнли.

В финале Восточной конференции между и клубом из Нью-Йорка счет стал 2-2.

«Шестеркин определяет игру ? Естественно. В плей-офф вратарь – это 80% команды. Все играют с высокой самоотдачей, поэтому вратари – это основные игроки. Здесь нечему удивляться.

«Рейнджерс» еще после третьей игры стали уступать «Тампе» психологически. Тем более у «Тампы» опыт. Шестеркин играет – «Рейнджерс» тоже сопротивляются.

Трудно сказать, кто фаворит. У «Рейнджерс» тоже характер есть. Посмотрим, что будет, но мне «Тампа» больше нравится. Даже если «Рейнджерс» пройдут, то выиграть у «Колорадо» у них шансов не будет.

– «Тампа» будет прекраснейшим финалом», – считает двукратный олимпийский чемпион.

«Тампа» – терминатор из жидкого металла. Разгадала Шестеркина и эффектно вернулась в серию