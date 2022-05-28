Сергей Толчинский: «Хартли слезу пустил перед «Ак Барсом», что это его последний плей-офф. Сказал: «Я за вас буду биться, я с вами до конца»

поделился впечатлениями от работы с тренером .

– Хартли критиковали за то, что он не подпускал [к основе] других игроков, и был ограниченный состав у «Авангарда». И когда случилось то, что случилось, ну просто некем было играть.

– У Хартли, думаю, очень ключевой фактор – это доверие. Ему важно доверять игроку, знать, что в какой-то критической ситуации на последней минуте или в концовке периода игрок не вытворит что-то.

Ну и, соответственно, если он не знает игрока молодого (даже если просматривал, изучал), то понятия не имеет, чего от него ждать. А вдруг его затрясет, что-нибудь тряханет, он потеряет на синей линии – и игра все. Вот так это вижу. Пусть лучше сыграют у него пять защитников, которых он на сто процентов знает – тем более, прошлый плей-офф с ними прошли, выиграли. Нет оснований не доверять им.

– Были какие-то интересные мотивационные истории, связанные с Хартли? Кино показывал перед большим матчем, например, или, не знаю, песни пел?

– Он умел настраивать. У него реально эмоционально было. Я помню, перед он такую слезу пустил, что это его последний плей-офф.

Это еще произошло после истории, когда он в Казани с судьей в перепалку вступил. И после этого Боб сказал: «Я за вас, ребят, буду биться. И вы знаете, это мой последний плей-офф, и я с вами до конца». И пустил слезу. И это прямо завело. И мы там следующую игру вышли [заведенные].

Еще он умел выжать из тебя вообще все. То есть ты можешь быть игроком абсолютно не его системы – есть такие игроки, которые, типа, «а не буду слушать, буду играть в свой хоккейчик, туда-сюда, подкидочка на синей линии». И все равно в итоге он этих игроков как-то дожимает, что они перестраиваются, то есть он как-то умеет доставать все из тебя, что у тебя просто нет выбора – ты будешь играть в его хоккей все равно, – сказал нападающий в программе «Скользкий лед».

«Думал, Овечкин подъедет, скажет: «Молодчик, русский». А он мне в ребро клюшку воткнул». Толчинский – об игре в линзах, гитаре и «Что? Где? Когда?»