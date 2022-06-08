Хафизуллин о Панарине: «Когда играли в «Витязе», никто и подумать не мог, что он подпишет большой контракт с «Рейнджерс»

Теги Ак Барс Витязь Рейнджерс Павел Дацюк Илья Ковальчук НХЛ КХЛ Динар Хафизуллин Артемий Панарин Хоккей

Динар Хафизуллин рассказал о лучших игроках, с которыми пересекался в течение карьеры.

– Вы за карьеру играли со многими топ-хоккеистами: Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Артемий Панарин и другие. О каком игроке осталось самое большое впечатление?

– Дацюк и Ковальчук, наверное. Если мне скажут выбрать двоих, то их.

Еще Панарин, наверное, хотя когда мы играли с ним в «Витязе», то он был просто перспективным. Никто тогда и подумать не мог, что он через какое-то время подпишет большой контракт с «Рейнджерс».

А что касается Дацюка и Ковальчука – это игроки с огромным опытом. Не зря они так долго играли, – сказал защитник «Ак Барса».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные