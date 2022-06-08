Хафизуллин о травме перед Олимпиадой-2018: «Сыграть 7 матчей на уколах практически невозможно»

Защитник рассказал, почему не поехал на Олимпиаду-2018.

– Вы в 2018 году должны были ехать на Олимпиаду, но в последний момент оказались вне состава из-за травмы. Что это было за повреждение?

– Случайная травма. В последней игре перед паузой на Олимпиаду мне на ногу упал игрок. Мы играли со «Спартаком» – это был то ли Дергачев, то ли Хохлачев. Упал на колено сбоку, порвалась связка. Я все время сваливаю на Дергача, он говорит, что это Хохлачев!

– Вы тогда уже понимали, что должны ехать на Олимпиаду?

– Состав вроде бы тогда уже появился. Я понимал, что должен буду ехать в Новогорск и готовиться к турниру. Надежда была, что я смогу поехать в . Доктора работали с ногой, чтобы я пришел в форму, но природу не обманешь – нужно было время для восстановления.

– Если бы была возможность поехать на уколах, поехали бы?

– Такая возможность была. Но одно делать сыграть на уколах одну игру, и совсем другое – семь. Это вообще разные вещи. Сыграть семь матчей на уколах было практически невозможно. На вторую или третью игру ты просто не сможешь надеть коньки. Да и не было смысла брать меня больного, когда были здоровые ребята.

– Насколько тяжело переживали, что не смогли поехать? Там ведь еще и золото вы могли выиграть...

– В первое время переживал, постоянно думал об этом. Но потом успокоился. Я ведь не виноват был. Травма случилась не из-за плохой разминки или ошибки. Случайный эпизод, ничего исправить я уже не мог. Через какое-то время отпустил это и не переживал, – сказал защитник, в 2018 году игравший за .