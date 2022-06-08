Купер не исключил возвращения Пойнта в 5-м матче с «Рейнджерс»: «Но я был бы удивлен»

Главный тренер не исключил скорого возвращения .

Форвард из-за повреждения нижней части тела не принял участия ни в одной из четырех игр против (2-2) в финале Восточной конференции.

«Я могу честно ответить: я не знаю. Станет ясно уже тогда, когда я зайду в самолет. Так что ответ у меня будет только завтра. Но сейчас мы дошли до того, что я не знаю, будут ли те, кто точно пропустит игру.

Я был бы удивлен, если бы он вышел в пятом матче, если честно. Но я не собираюсь утверждать, что в этой серии он не сыграет», – сказал Купер.