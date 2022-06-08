Купер о Фоксе: «Прототип квотербека. Он будто всегда в нужном месте и знает, куда отправить шайбу»

Главный тренер похвалил защитника .

«Он подвижный и умеет обвести вокруг пальца. Против него нужно защищаться не так, как против других парней.

У него не самый сильный бросок на свете, но он знает, как сделать так, чтобы он дошел до цели, а это, возможно, еще опаснее. Он знает, куда отправить шайбу. Он не пытается непременно забить, он способен отправить шайбу туда, откуда ее могут переправить в ворота.

Он способен предугадать, какую зону защитник оставит свободной, и всегда кажется, что он находится в нужном месте. Он прототип квотербека», – сказал Купер.

Пятый матч между командами в финальной серии Восточной конференции назначен на 10 июня. На данный момент счет 2-2.

У Фокса 23 очка в плей-офф за карьеру в 20 первых играх. Он побил рекорд Лича среди защитников