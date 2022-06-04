Адам Фокс: «Весь сезон слышали, что «Рейнджерс» не добьются успеха в плей-офф. В нашей раздевалке верили все»

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Адам Фокс считает, что в «Рейнджерс» не верили на протяжении всего сезона.

Команда из Нью-Йорка ведет со счетом 2-0 у «Тампы» в финале Восточной конференции.

24-летний американец сделал четыре результативные передачи при полезности «плюс 4» в первых двух матчах серии.

«Мы весь сезон слышали о том, что не добьемся успеха в плей-офф.

В то же время мы весь сезон говорили, что в нашей раздевалке все верят в успех. Мнение со стороны ни на кого особо не влияет», – сказал Фокс.

«Тампа» выдала худший матч в плей-офф за три сезона. Куча потерь, проигранная борьба и свой пятак – что это было?

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