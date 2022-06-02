Шестеркин сделал 511 сэйвов в первых 15 матчах одного плей-офф. Это 3-й результат в истории НХЛ

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Игорь Шестеркин отразил 37 бросков из 39 в игре плей-офф с «Тампой» (6:2, 1-0 в серии).

Всего голкипер «Рейнджерс» сделал 511 сэйвов в первых 15 матчах Кубка Стэнли-2022.

По этому показателю он вышел на 3-е место в истории, обойдя Жана-Себастьяна Жигера (503 сэйва в 15 первых матчах плей-офф-2003).

На втором месте идет Майк Смит (521 сэйв в 2012 году), сейчас выступающий за «Эдмонтон». Рекорд принадлежит Кену Драйдену (524 в 1971 году). 

«Рейнджерс» ловко развалили чемпионов: забили уже на второй минуте, Шестеркин снова тащил все броски

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