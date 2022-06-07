Быков об НХЛ: «Они не уважают остальные страны. Все видели, как они с Олимпиадой поступили»

Вячеслав Быков рассказал о своем отношении к НХЛ.
– Вы следите за НХЛ?
– Скажу откровенно: я к НХЛ отношусь очень неоднозначно.
– Почему?
– Я переживаю и рад за наших ребят, которые представляют русский хоккей там, но мне не нравится их отношение к остальному мировому сообществу. Они просто не уважают остальные страны.
Все видели, как они с Олимпиадой поступили. Это разве уважение? Они просто не отпустили игроков на такой большой праздник, как Олимпиада, – сказал бывший главный тренер сборной России.