Быков об НХЛ: «Они не уважают остальные страны. Все видели, как они с Олимпиадой поступили»

рассказал о своем отношении к .

– Вы следите за НХЛ?

– Скажу откровенно: я к НХЛ отношусь очень неоднозначно.

– Почему?

– Я переживаю и рад за наших ребят, которые представляют русский хоккей там, но мне не нравится их отношение к остальному мировому сообществу. Они просто не уважают остальные страны.

Все видели, как они с Олимпиадой поступили. Это разве уважение? Они просто не отпустили игроков на такой большой праздник, как , – сказал бывший главный тренер сборной России.