Быков об НХЛ: «Они не уважают остальные страны. Все видели, как они с Олимпиадой поступили»

Теги Сборная России по хоккею Вячеслав Быков НХЛ Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Хоккей

Вячеслав Быков рассказал о своем отношении к НХЛ.

– Вы следите за НХЛ?

– Скажу откровенно: я к НХЛ отношусь очень неоднозначно.

– Почему?

– Я переживаю и рад за наших ребят, которые представляют русский хоккей там, но мне не нравится их отношение к остальному мировому сообществу. Они просто не уважают остальные страны.

Все видели, как они с Олимпиадой поступили. Это разве уважение? Они просто не отпустили игроков на такой большой праздник, как Олимпиада, – сказал бывший главный тренер сборной России.

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