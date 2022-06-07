Григорий Денисенко: «Жил у Бобровского месяца два, когда шла концовка прошлого сезона. Он мне много в чем помог»

рассказал о взаимоотношениях с Сергеем Бобровским и .

– С нашими игроками из «Флориды» Бобровским и Маминым подружился?

– У Сереги дома вообще месяца два жил, когда шла концовка прошлого сезона в . Он мне много в чем помог и продолжает помогать.

С Максом тоже подружился, созваниваемся в течение сезона. Когда меня отправили в , его потом тоже отправили на пару недель в . Даже успели сыграть в одной тройке.

– А как с Бобровским так получилось, что он тебя к себе позвал жить?

– Как только прилетел летом во Флориду, чтобы обжиться, получше адаптироваться перед началом первого своего лагеря, мне Женя Дадонов говорит: «У меня Серега спрашивал твой номер». Я удивился, так как Бобровский – звезда, а тут мои контакты узнает. Понятно, что я русский парень, но все равно удивился.

Созвонились, Боб позвал на ужин к себе. Познакомился с ним, с Ольгой, его супругой. И по ходу ужина он предложил переехать к ним, пожить на первое время, чтобы мне проще было привыкать, – сказал нападающий системы «Флориды».