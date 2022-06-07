Григорий Денисенко: «Жил у Бобровского месяца два, когда шла концовка прошлого сезона. Он мне много в чем помог»

Григорий Денисенко рассказал о взаимоотношениях с Сергеем Бобровским и Максимом Маминым.
– С нашими игроками из «Флориды» Бобровским и Маминым подружился?
– У Сереги дома вообще месяца два жил, когда шла концовка прошлого сезона в НХЛ. Он мне много в чем помог и продолжает помогать.
С Максом тоже подружился, созваниваемся в течение сезона. Когда меня отправили в АХЛ, его потом тоже отправили на пару недель в «Шарлотт». Даже успели сыграть в одной тройке.
– А как с Бобровским так получилось, что он тебя к себе позвал жить?
– Как только прилетел летом во Флориду, чтобы обжиться, получше адаптироваться перед началом первого своего лагеря, мне Женя Дадонов говорит: «У меня Серега спрашивал твой номер». Я удивился, так как Бобровский – звезда, а тут мои контакты узнает. Понятно, что я русский парень, но все равно удивился.
Созвонились, Боб позвал на ужин к себе. Познакомился с ним, с Ольгой, его супругой. И по ходу ужина он предложил переехать к ним, пожить на первое время, чтобы мне проще было привыкать, – сказал нападающий системы «Флориды».