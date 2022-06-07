Денисенко о «Флориде»: «В линии атаки была большая конкуренция. Когда спускали в АХЛ, объяснили, что я не игрок нижних звеньев»

подвел итоги сезона.

– Ты набрал 18 (9+9) очков в 30 матчах АХЛ, но в сыграл только один матч, хотя даже в первом сезоне в Северной Америке у тебя на счету семь игр за «Флориду».

– Первый сезон, тем более со всеми ковидными делами, получился, в общем и целом неплохим. Ознакомился с жизнью и бытом в Северной Америке, подучил английский язык и, конечно же, с познакомился с командой, тренерским штабом и системой игры. Удалось поиграть и в АХЛ, и в НХЛ.

Летом готовился, все мысли были только о том, чтобы закрепиться в НХЛ. И если смотреть реально, шансы были. Хотя в линии атаки была создана очень большая конкуренция. Клуб подписал и продлил опытных нападающих. Первые два звена были полностью укомплектованы, и когда спускали в , то объяснили, что я не игрок нижних звеньев.

– Но есть же шанс разорвать тренировочный лагерь и начать в основе?

– Конечно, я верил и верю в свои силы. Был настроен на это и выкладывался полностью. Но получилось как получилось. Я ни о чем не жалею. Нет времени искать оправдания. Нужно двигаться вперед, – сказал нападающий системы «Флориды».