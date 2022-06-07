Форвард «Виннипега» Коннор выиграл «Леди Бинг Трофи» – приз за джентльменское поведение. У него 2 малых штрафа в 79 играх

Теги рейтинги Каролина Миннесота НХЛ Виннипег Джаред Сперджен Джейккоб Слэвин Кайл Коннор Хоккей

Форвард «Виннипега» Кайл Коннор выиграл «Леди Бинг Трофи».

Приз вручается игроку, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Победителя голосованием определяют члены Ассоциации хоккейных журналистов. Каждый выборщик называл пятерку кандидатов, баллы считались по схеме 10-7-5-3-1.

25-летний американец впервые стал обладателем награды.

Он набрал 1527 баллов при 122 первых местах и опередил прошлогоднего победителя – защитника «Каролины» Джейккоба Слэвина (904, 31).

Третье место занял капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен (272, 6). 

Коннор набрал 93 (47+46) очка в 79 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Он получил всего 2 малых штрафа, в среднем проводя на льду 21 минуту 47 секунд. Также занял 12-е место в лиге по перехватам (66).

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