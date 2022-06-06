Овечкин звонил Эвандеру Кэйну перед переходом канадца в «Эдмонтон» (Павел Лысенков)

Александр Овечкин хотел видеть Эвандера Кэйна в «Вашингтоне».

30-летний канадец в январе 2022 года выбирал себе новый клуб для продолжения карьеры в . «Вашингтон» был одним из вариантов, но Кэйн решил перейти в .

«Став свободным агентом, Эвандер начал рассматривать предложения команд. Ему лично звонил и звал Кэйна в , который очень был заинтересован усилить первые два атакующих звена. В плей-офф мы вполне могли бы увидеть тройку Овечкин – Евгений Кузнецов – Кэйн», – написал журналист Павел Лысенков.

В составе «Ойлерс» Кэйн набрал 39 (22+17) очков в 43 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 17 (13+4) баллов в 15 играх.