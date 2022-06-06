Кирилл Марченко: «Овечкин – великий человек! У него свой стиль игры, он просто забивает с одной точки. И не парится»

Теги Вашингтон Коламбус Брэд Ларсен Александр Овечкин НХЛ АХЛ Кливленд Владислав Гавриков Кирилл Марченко Егор Чинахов Хоккей

Кирилл Марченко сообщил, что считает Александра Овечкина великим человеком.

Нападающий поделился ожиданиями от выступления за «Коламбус».

– Как считаете, готовы ли сразу бороться за попадание в основу «Коламбуса»?

– Если меня отправят из «Коламбуса» в фарм «Кливленд», отнесусь к этому нормально, но радоваться, конечно, не буду (смеется). Главное, чтобы я мог себя развивать и получать удовольствие от того, что делаю. Ну и приносить пользу команде.

– Чего ждать от главного тренера «Коламбуса» Брэда Ларсена представляете?

– Нет, общался только с нашими ребятами – Владом Гавриковым, Егором Чинаховым. Представление о коуче буду иметь только после появления в «Коламбусе». Как и он обо мне.

– Важно, что есть русские в «Коламбусе»?

– Это очень приятный фактор, тем более что Влад и Егор – мои близкие приятели, можно даже сказать – друзья. Но это не главное. Подколзин, например, поехал в «Ванкувер», где нет русских. Тут дело уже в другом.

– Кстати, о соотечественниках. В детстве вы равнялись на Овечкина.

– Да, одно время он был моим кумиром! Я ему подражал во многом. Овечкин – великий человек! У него свой стиль игры, он просто забивает с одной точки. И не парится.

Сейчас, конечно, нет каких-то идолов, просто есть хоккеисты, которые мне нравятся.

– Такой бросок, как у капитана «Вашингтона», реально натренировать?

– Конечно, надо просто упорно трудиться. Ведь никто не работает так, как Овечкин. Он вкалывает в три раза больше, чем все остальные. Надо каждый день по 500 бросков делать: щелчком, с кистей. Но это долго и очень сложно. Мало у кого терпения хватает, – сказал новичок «Коламбуса».

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