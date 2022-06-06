Кирилл Марченко: «Овечкин – великий человек! У него свой стиль игры, он просто забивает с одной точки. И не парится»

сообщил, что считает Александра Овечкина великим человеком.

Нападающий поделился ожиданиями от выступления за «Коламбус».

– Как считаете, готовы ли сразу бороться за попадание в основу «Коламбуса»?

– Если меня отправят из «Коламбуса» в фарм «Кливленд», отнесусь к этому нормально, но радоваться, конечно, не буду (смеется). Главное, чтобы я мог себя развивать и получать удовольствие от того, что делаю. Ну и приносить пользу команде.

– Чего ждать от главного тренера «Коламбуса» Брэда Ларсена представляете?

– Нет, общался только с нашими ребятами – , . Представление о коуче буду иметь только после появления в «Коламбусе». Как и он обо мне.

– Важно, что есть русские в «Коламбусе»?

– Это очень приятный фактор, тем более что Влад и Егор – мои близкие приятели, можно даже сказать – друзья. Но это не главное. Подколзин, например, поехал в «Ванкувер», где нет русских. Тут дело уже в другом.

– Кстати, о соотечественниках. В детстве вы равнялись на Овечкина.

– Да, одно время он был моим кумиром! Я ему подражал во многом. Овечкин – великий человек! У него свой стиль игры, он просто забивает с одной точки. И не парится.

Сейчас, конечно, нет каких-то идолов, просто есть хоккеисты, которые мне нравятся.

– Такой бросок, как у капитана , реально натренировать?

– Конечно, надо просто упорно трудиться. Ведь никто не работает так, как Овечкин. Он вкалывает в три раза больше, чем все остальные. Надо каждый день по 500 бросков делать: щелчком, с кистей. Но это долго и очень сложно. Мало у кого терпения хватает, – сказал новичок «Коламбуса».