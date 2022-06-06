Гендиректор ЦСК ВВС: «Планирую поэтапно выводить клуб из кризисной финансовой ситуации. Разработана реальная дорожная карта»

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Юрий Ковтун высказался о ситуации в ЦСК ВВС.

Новый гендиректор самарского клуба, который из-за долгов не смог вовремя подать заявку в ВХЛ, рассказал о начале своей работы.

«Разработана реальная дорожная карта, на основании которой планирую поэтапно выводить клуб из кризисной финансовой ситуации.

К сожалению, потеряли много времени в процессе передачи дел прежним руководством клуба. Многих документов я так и не получил. На сегодняшний день ведется их восстановление.

Успеет ли клуб расплатиться с долгами до конца июня? Вы хотите все слишком быстро, так не бывает.

Встреча с хоккеистами, выступавшими за ЦСК ВВС в прошлом сезоне? Я действительно встречался с ребятами, нашли взаимопонимание, но потребуется еще ряд встреч, чтобы предусмотреть все моменты. Хочется начать работу с обоюдного доверия», – сказал Ковтун.

Ранее сообщалось, что ВХЛ дала ЦСК ВВС отсрочку для погашения долгов до 1 июля. 

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