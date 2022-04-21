ЦСК ВВС получит 22,1 млн рублей из резервного фонда правительства на погашение долгов по зарплате

ЦСК ВВС будет выделена сумма в размере 22,1 млн рублей для погашения задолженностей.

Источником средств станет резервный фонд правительства Самарской области.

«Бюджетные ассигнования будут выделены министерству спорта Самарской области для предоставления субсидии АНО «ХК ЦСК ВВС» на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2022 года», – приводит «Комсомольская правда» выдержку из постановления кабмина.

Деньги пойдут на погашение долгов по зарплате перед игроками и тренерами клуба, а также на организацию и проведение тренировок и соревнований, углубленное медобследование хоккеистов и иные цели.

Ранее сообщалось, что ФХР оштрафовала ЦСК ВВС на 250 тысяч рублей за долги по зарплате за прошлый год.