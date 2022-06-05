Орлов о новых технологиях для тренировок в НХЛ: «Садишься перед телевизором в 3D-очках и ловишь мячи. Лучшими были вратари»

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Дмитрий Орлов рассказал о новых методах тренировок в НХЛ с использованием технологий. 

«У нас в команде ввели 3-4 года назад технологию, ты садишься перед телевизором, тебе надевают 3D-очки и ты ловишь мячи. Там разная скорость, дальше проходят – начинает все быстрее двигаться.

Лучшего результата добивались вратари. Сейчас у нас тоже технология, надевают VR-очки и выполняешь упражнения, стоя на льду.

Это все выходит на новый уровень, я попробовал и удивился, насколько это круто и необычно», – рассказал защитник «Вашингтона».

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