Орлов о новых технологиях для тренировок в НХЛ: «Садишься перед телевизором в 3D-очках и ловишь мячи. Лучшими были вратари»

рассказал о новых методах тренировок в с использованием технологий.

«У нас в команде ввели 3-4 года назад технологию, ты садишься перед телевизором, тебе надевают 3D-очки и ты ловишь мячи. Там разная скорость, дальше проходят – начинает все быстрее двигаться.

Лучшего результата добивались вратари. Сейчас у нас тоже технология, надевают VR-очки и выполняешь упражнения, стоя на льду.

Это все выходит на новый уровень, я попробовал и удивился, насколько это круто и необычно», – рассказал защитник .