Орлов о высокой результативности плей-офф НХЛ: «Хоккей поменялся, стал быстрее, фокусники появились, забивающие нехоккейные голы. Молодежь чудо вытворяет»

высказал мнение касательно роста результативности в Кубке Стэнли.

«Сказал бы, что игра стала быстрее, много бросков, много агрессии у ворот.

Многие игроки идут целенаправленно туда, потому что перед вратарями всегда много траффика, они что-то не видят, шайба попадает. Если там 2-3 игрока, то есть возможность забить.

Хоккей чуть поменялся, стал быстрее, где-то фокусники появились, которые забивают нехоккейные голы.

Это становится трендом в лиге, появляется талантливая молодежь, которая чудо на льду вытворяет», – заявил защитник .