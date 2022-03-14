Елесин об Олимпиаде: «Каждая команда хочет выиграть, а не забить много голов. Предпочел бы выиграть 1:0, чем забросить 5-6 шайб и проиграть»

Теги Локомотив Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Сборная Финляндии по хоккею КХЛ олимпийский хоккейный турнир Александр Елесин Чемпионат.com Хоккей

Александр Елесин ответил на вопросы про осторожный стиль игры сборной России на Олимпиаде-2022.

Алексея Жамнова много обсуждали в привязке к тому, что он никогда не был главным тренером. Оцените работу с его тренерским штабом?

– Эти люди очень долго играли в хоккей, кто-то потом был менеджером, кто-то – тренером по развитию и так далее.

Они разбираются в хоккее от А до Я, никаких проблем не было. У тренерского штаба предостаточно опыта, никаких проблем не было.

– Справедливо ли болельщики жаловались на недостаток зрелищности в игре сборной или ради результата все средства хороши?

– Каждая команда хочет выиграть, а не забить много голов. На первом месте – победа, а сколько забил, это неважно. Я бы предпочел выиграть 1:0, чем забросить 5-6 шайб и проиграть.

– Согласны с Жамновым, что маленькие площадки диктуют именно такой стиль игры?

– Безусловно. От площадки зависит, сколько времени у тебя на принятие решения, сколько пространства. На маленьких площадках больше борьбы. Многие команды на Олимпиаде очень хорошо играли в обороне, поэтому и было не так много голов.

– Финны победили заслуженно?

– Молодцы, поздравляю их. У финнов хорошая команда, они не один год играют все вместе. Видимо, они заслужили.

– Чего России не хватает именно против финнов, бьемся с ними как в закрытую дверь.

– Я бы так не сказал. Да, финны нас обыграли, обыгрывали и до этого, но это не закрытая дверь», – сказал защитник сборной России и «Локомотива».

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