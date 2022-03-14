Елесин об Олимпиаде: «Каждая команда хочет выиграть, а не забить много голов. Предпочел бы выиграть 1:0, чем забросить 5-6 шайб и проиграть»

ответил на вопросы про осторожный стиль игры сборной России на Олимпиаде-2022.

– много обсуждали в привязке к тому, что он никогда не был главным тренером. Оцените работу с его тренерским штабом?

– Эти люди очень долго играли в хоккей, кто-то потом был менеджером, кто-то – тренером по развитию и так далее.

Они разбираются в хоккее от А до Я, никаких проблем не было. У тренерского штаба предостаточно опыта, никаких проблем не было.

– Справедливо ли болельщики жаловались на недостаток зрелищности в игре сборной или ради результата все средства хороши?

– Каждая команда хочет выиграть, а не забить много голов. На первом месте – победа, а сколько забил, это неважно. Я бы предпочел выиграть 1:0, чем забросить 5-6 шайб и проиграть.

– Согласны с Жамновым, что маленькие площадки диктуют именно такой стиль игры?

– Безусловно. От площадки зависит, сколько времени у тебя на принятие решения, сколько пространства. На маленьких площадках больше борьбы. Многие команды на Олимпиаде очень хорошо играли в обороне, поэтому и было не так много голов.

– Финны победили заслуженно?

– Молодцы, поздравляю их. У финнов хорошая команда, они не один год играют все вместе. Видимо, они заслужили.

– Чего России не хватает именно против финнов, бьемся с ними как в закрытую дверь.

– Я бы так не сказал. Да, финны нас обыграли, обыгрывали и до этого, но это не закрытая дверь», – сказал защитник сборной России и .