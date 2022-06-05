Агент Кадри призвал НХЛ дисквалифицировать Эвандера Кэйна: «Лига должна отреагировать. Позор, если этого не произойдет»

Агент Назема Кадри призвал дисквалифицировать .

Форвард получил травму на 2-й минуте третьего матча финала Западной конференции, в котором его команда обыграла (4:2, 3-0).

Кэйн толкнул Кадри на борт, после чего нападающий «Эвеланш» ушел со льда. Форвард «Ойлерс» получил 5-минутное удаление (без матч-штрафа).

После игры стало известно, что Кадри выбыл как минимум до окончания серии.

«Я думаю, что лига должна отреагировать на эту целенаправленную атаку соответствующей дисквалификацией.

Позор, если этого не произойдет. Момент был опасным и серьезным», – сказал Даррен Феррис.

Кадри получил травму после толчка на борт от Эвандера Кэйна. Форвард «Колорадо» выбыл до конца серии с «Эдмонтоном»