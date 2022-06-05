Эвандер Кэйн о травме Кадри: «Я знаю, что он любит встречные хиты. Неловко врезался в борт, к сожалению»

Теги травмы Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Эвандер Кэйн Назем Кадри Хоккей

Эвандер Кэйн высказался о моменте, в котором нанес травму Назему Кадри.

Эпизод произошел на 2-й минуте третьего матча финала Западной конференции, в котором «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» (4:2, 3-0). 

Кэйн толкнул Кадри на борт, после чего нападающий «Эвеланш» ушел со льда. Форвард «Ойлерс» получил 5-минутное удаление (без матч-штрафа). 

«Я в этот момент отрабатывал в обороне, шайба ушла в угол. Я знаю, что он любит встречные хиты. Так что я просто постарался задеть его – вот, собственно, и все. 

К сожалению, он неловко врезался в борт и травмировал руку. Неудачное стечение обстоятельств», – сказал Кэйн. 

Кадри получил травму после толчка на борт от Эвандера Кэйна. Форвард «Колорадо» выбыл до конца серии с «Эдмонтоном»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные