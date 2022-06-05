Эвандер Кэйн о травме Кадри: «Я знаю, что он любит встречные хиты. Неловко врезался в борт, к сожалению»

Эвандер Кэйн высказался о моменте, в котором нанес травму .

Эпизод произошел на 2-й минуте третьего матча финала Западной конференции, в котором «Колорадо» обыграл «Эдмонтон» (4:2, 3-0).

Кэйн толкнул Кадри на борт, после чего нападающий «Эвеланш» ушел со льда. Форвард «Ойлерс» получил 5-минутное удаление (без матч-штрафа).

«Я в этот момент отрабатывал в обороне, шайба ушла в угол. Я знаю, что он любит встречные хиты. Так что я просто постарался задеть его – вот, собственно, и все.

К сожалению, он неловко врезался в борт и травмировал руку. Неудачное стечение обстоятельств», – сказал Кэйн.

Кадри получил травму после толчка на борт от Эвандера Кэйна. Форвард «Колорадо» выбыл до конца серии с «Эдмонтоном»