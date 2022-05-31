14 из 16 авторов NHL.com назвали «Тампу» и «Колорадо» фаворитами на выход в финал Кубка Стэнли

«Тампа» и «Колорадо» считаются главными фаворитами на выход в финал Кубка Стэнли.
Такое мнение выразили обозреватели официального сайта НХЛ.
16 авторов назвали команды, которые победят в сериях между «Колорадо» и «Эдмонтоном», а также «Рейнджерс» и «Тампой».
Результаты в прогнозах сошлись: большинство обозревателей считают, что в следующий раунд выйдут «Колорадо» и «Тампа».
14 из 16 журналистов отдали свой голос в пользу «Эвеланш» и «Лайтнинг» в финалах конференций. Два представителя официального сайта лиги считают, что в финал выйдут «Рейнджерс» и «Эдмонтон».
Я ждал Кучерова и Панарина в одном звене сборной России, но их баттл в Кубке Стэнли – еще круче