14 из 16 авторов NHL.com назвали «Тампу» и «Колорадо» фаворитами на выход в финал Кубка Стэнли

«Тампа» и «Колорадо» считаются главными фаворитами на выход в финал Кубка Стэнли.

Такое мнение выразили обозреватели официального сайта .

16 авторов назвали команды, которые победят в сериях между «Колорадо» и , а также «Рейнджерс» и «Тампой».

Результаты в прогнозах сошлись: большинство обозревателей считают, что в следующий раунд выйдут и .

14 из 16 журналистов отдали свой голос в пользу «Эвеланш» и «Лайтнинг» в финалах конференций. Два представителя официального сайта лиги считают, что в финал выйдут и «Эдмонтон».

Я ждал Кучерова и Панарина в одном звене сборной России, но их баттл в Кубке Стэнли – еще круче