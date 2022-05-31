14 из 16 авторов NHL.com назвали «Тампу» и «Колорадо» фаворитами на выход в финал Кубка Стэнли

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли Колорадо Эдмонтон НХЛ Хоккей

«Тампа» и «Колорадо» считаются главными фаворитами на выход в финал Кубка Стэнли.

Такое мнение выразили обозреватели официального сайта НХЛ.

16 авторов назвали команды, которые победят в сериях между «Колорадо» и «Эдмонтоном», а также «Рейнджерс» и «Тампой».

Результаты в прогнозах сошлись: большинство обозревателей считают, что в следующий раунд выйдут «Колорадо» и «Тампа».

14 из 16 журналистов отдали свой голос в пользу «Эвеланш» и «Лайтнинг» в финалах конференций. Два представителя официального сайта лиги считают, что в финал выйдут «Рейнджерс» и «Эдмонтон».

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