Кожевников о «Тампе» и 0-2 в серии: «Это серьезная команда. Не нужно торопиться! Третья игра будет решающей»

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Александр Кожевников уверен, что для «Тампы» еще не все потеряно. 

Команда уступает «Рейнджерс» в финале Восточной конференции со счетом 0-2. 

«Тампа-Бэй» – серьезная команда. Не нужно торопиться! Третья игра будет решающей. И только тогда можно будет делать какие-то выводы.

«Тампа» может собраться, вспомним предыдущий год. Я не удивлен игрой «Рейнджерс». У них хорошая команда. Плюс крутой вратарь. Но вся борьба еще впереди», – уверен двукратный олимпийский чемпион. 

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