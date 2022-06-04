Кожевников о «Тампе» и 0-2 в серии: «Это серьезная команда. Не нужно торопиться! Третья игра будет решающей»

уверен, что для «Тампы» еще не все потеряно.

Команда уступает «Рейнджерс» в финале Восточной конференции со счетом 0-2.

– серьезная команда. Не нужно торопиться! Третья игра будет решающей. И только тогда можно будет делать какие-то выводы.

«Тампа» может собраться, вспомним предыдущий год. Я не удивлен игрой . У них хорошая команда. Плюс крутой вратарь. Но вся борьба еще впереди», – уверен двукратный олимпийский чемпион.

У Кучерова – 1+1 во втором матче с «Рейнджерс». Но этого мало – Шестеркин остановил «Тампу» и сейчас