Райан Уитни: «С Василевским что-то происходит при бросках рядом с блином. В целом «Тампа» играет не очень хорошо»

видит проблему в игре Андрея Василевского в серии с «Рейнджерс».

уступает клубу из Нью-Йорка в финале Восточной конференции Кубка Стэнли (0-2). Василевский пропустил 9 шайб в двух матчах.

Большую часть – в результате бросков рядом с блином.

«Рейнджерс» – очень хорошая команда. С Василевским что-то происходит при бросках рядом с блином. В целом «Тампа» играет не очень хорошо.

Но я человек чести и могу признать, что выглядят намного лучше, чем я думал», – написал бывший защитник клубов в соцсети.