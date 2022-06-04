Райан Уитни: «С Василевским что-то происходит при бросках рядом с блином. В целом «Тампа» играет не очень хорошо»

Теги Рейнджерс Тампа-Бэй Кубок Стэнли Райан Уитни НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Райан Уитни видит проблему в игре Андрея Василевского в серии с «Рейнджерс». 

«Тампа» уступает клубу из Нью-Йорка в финале Восточной конференции Кубка Стэнли (0-2). Василевский пропустил 9 шайб в двух матчах.

Большую часть – в результате бросков рядом с блином. 

«Рейнджерс» – очень хорошая команда. С Василевским что-то происходит при бросках рядом с блином. В целом «Тампа» играет не очень хорошо. 

Но я человек чести и могу признать, что «Рейнджерс» выглядят намного лучше, чем я думал», – написал бывший защитник клубов НХЛ в соцсети. 

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