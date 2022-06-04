Максим Сушинский: «Давайте Шестеркин поднимет Кубок Стэнли, потом будем говорить, что он творит чудеса. Соколов про Игоря говорил, что это топ в будущем»

оценил игру голкипера «Рейнджерс» в серии с .

– Вы видели, как Василевский играл с «Флоридой». Он выглядел слабее? Одной вины вратаря нет. В первой встрече просто рвакля была, его голов не было.

– Зависит ли ход серии от Василевского?

– Конечно. Вратарь – это половина команды.

Точно так же и с Шестеркиным: если вспомним первую серию, то у него она совсем не заладилась. Но там залетало все что возможно. Обычно такое не заходит Игорю.

Давайте Шестеркин поднимет , а потом мы будем говорить, что он творит чудеса. Зачем сейчас парня загонять?

– Откуда в Шестеркине столько уверенности, учитывая, что в России он не казался будущей звездой?

– Нет, в России он мне всегда нравился.

Мой друг всегда очень хорошие слова про него говорил, что это топ в будущем», – сказал бывший нападающий сборной России.

У Кучерова – 1+1 во втором матче с «Рейнджерс». Но этого мало – Шестеркин остановил «Тампу» и сейчас