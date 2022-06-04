Алексей Терещенко: «Нельзя говорить, слабее Василевский Шестеркина или нет. У всех бывают неудачные матчи»

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Алексей Терещенко воздержался от сравнения Андрея Василевского и Игоря Шестеркина

«Тампа» уступает «Рейнджерс» в финале Восточной конференции Кубка Стэнли (0-2). Василевский пропустил 9 шайб в двух матчах. 

«Нельзя говорить, слабее Василевский Шестеркина или нет – это хоккей. Он на протяжении многих лет уже один из лучших вратарей в мире. Всякое бывает. У всех бывают неудачные матчи.

Зависит ли ход серии от Василевского? От команды в целом зависит», – сказал трехкратный чемпион мира. 

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