Алексей Терещенко: «Нельзя говорить, слабее Василевский Шестеркина или нет. У всех бывают неудачные матчи»

воздержался от сравнения Андрея Василевского и .

уступает в финале Восточной конференции Кубка Стэнли (0-2). Василевский пропустил 9 шайб в двух матчах.

«Нельзя говорить, слабее Василевский Шестеркина или нет – это хоккей. Он на протяжении многих лет уже один из лучших вратарей в мире. Всякое бывает. У всех бывают неудачные матчи.

Зависит ли ход серии от Василевского? От команды в целом зависит», – сказал трехкратный чемпион мира.

Шестеркин о Василевском: «Остаюсь при своем мнении – он по-прежнему лучший вратарь мира»

У Кучерова – 1+1 во втором матче с «Рейнджерс». Но этого мало – Шестеркин остановил «Тампу» и сейчас