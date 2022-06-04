Алексей Терещенко: «Нельзя говорить, слабее Василевский Шестеркина или нет. У всех бывают неудачные матчи»

Алексей Терещенко воздержался от сравнения Андрея Василевского и Игоря Шестеркина.
«Тампа» уступает «Рейнджерс» в финале Восточной конференции Кубка Стэнли (0-2). Василевский пропустил 9 шайб в двух матчах.
«Нельзя говорить, слабее Василевский Шестеркина или нет – это хоккей. Он на протяжении многих лет уже один из лучших вратарей в мире. Всякое бывает. У всех бывают неудачные матчи.
Зависит ли ход серии от Василевского? От команды в целом зависит», – сказал трехкратный чемпион мира.
Шестеркин о Василевском: «Остаюсь при своем мнении – он по-прежнему лучший вратарь мира»
У Кучерова – 1+1 во втором матче с «Рейнджерс». Но этого мало – Шестеркин остановил «Тампу» и сейчас