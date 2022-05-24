Шуми Бабаев: «Ткачев не будет играть в «Лос-Анджелесе» в следующем сезоне. Переговоров с «Трактором» не было, он хочет остаться в Америке»

покинет «Лос-Анджелес».

Об этом сообщил агент игрока , комментируя интерес к хоккеисту со стороны «Трактора».

– Никаких переговоров с «Трактором» не было вообще. Был только озвучен интерес к игроку. Это разные вещи. Пока это разговор ни о чем.

Владимир хочет остаться в Америке, и я веду ему поиск клуба там.

– То есть в «Лос-Анджелесе» Ткачев не останется?

– Да, он не будет играть в «Лос-Анджелесе» в следующем сезоне.

– А что его не устраивало в клубе?

– Обещания, которые были даны, не совпали с тем, чтобы было на самом деле. Это самое главное. Со своей стороны он сделал максимально все возможное.

Владимир не уехал в Россию, продержался весь сезон в АХЛ, был лучшим игроком в плей-офф. Он доказал всем, что может идти другой дорогой – не гладкой, а где трудно, и все это преодолел. Лично у меня претензий к моему игроку нет, он выполнил все, о чем мы договаривались. Но есть претензии к другой стороне, – сказал агент.

В этом сезоне Ткачев провел 4 матча в и набрал 2 (0+2) очка. В АХЛ нападающий сыграл 41 игру в регулярном чемпионате и записал на свой счет 29 (7+22) баллов. В плей-офф Ткачев набрал 6 (2+4) очков в 5 матчах.

«Трактор» готов предложить 70-80 млн рублей в год Ткачеву из «Лос-Анджелеса»