Зибанежад и Фокс набрали по 22 очка в одном плей-офф и делят 3-е место в истории «Рейнджерс», обойдя Ковалева

Защитник «Рейнджерс» Адам Фокс сделал две голевые передачи в матче финала Востока с «Тампой» (3:2) в Кубке Стэнли (2-0 в серии) и был признан первой звездой.
Американец набрал 22-е (5+17) очко в одном плей-офф и вышел на третье место в истории ньюйоркцев, превзойдя Алексея Ковалева, на счету которого в 1994 году был 21 (9+12) балл.
Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад сегодня забил победный гол и тоже набрал 22-е (9+13) очко в одном турнире.
Таким образом, Зибанежад и Фокс делят третье место в истории клуба.
Рекордсмен «Рейнджерс» по очкам в одном плей-офф – Брайан Лич (34 в 1994-м). Второе место у Марка Мессье – 30 в 1994 году.