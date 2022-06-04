Зибанежад и Фокс набрали по 22 очка в одном плей-офф и делят 3-е место в истории «Рейнджерс», обойдя Ковалева

Защитник сделал две голевые передачи в матче финала Востока с «Тампой» (3:2) в Кубке Стэнли (2-0 в серии) и был признан первой звездой.

Американец набрал 22-е (5+17) очко в одном плей-офф и вышел на третье место в истории ньюйоркцев, превзойдя , на счету которого в 1994 году был 21 (9+12) балл.

Форвард «Рейнджерс» сегодня забил победный гол и тоже набрал 22-е (9+13) очко в одном турнире.

Таким образом, Зибанежад и Фокс делят третье место в истории клуба.

Рекордсмен «Рейнджерс» по очкам в одном плей-офф – Брайан Лич (34 в 1994-м). Второе место у – 30 в 1994 году.