Арсений Грицюк: «В Омске иначе относятся к хоккею, чем в Москве. «Авангарду» пора возвращаться»

поделился мнением о предстоящем возвращении в Омск.

– «Авангард» долгое время базировался в Балашихе. Насколько это давалось тяжело, учитывая, что все друзья остались в Омске?

– У меня родители живут в Красноярске, родственники – в Сочи и Самаре. Семья раскидана по стране, и я все время как-то пытаюсь со всеми увидеться, встретиться. Поэтому к очередному переезду был готов.

Но в Омске я с 12 лет, и это второй, хотя, может, уже и первый город, куда хочется вернуться. Там в основном прошло мое юношество и остались все друзья. Поэтому очень рад, что команда в следующем сезоне будет выступать в Омске.

Несколько раз проезжал мимо арены... Она огромная! Хочется провести первую тренировку на ней, ощутить этот размер, почувствовать, что значит, играть на таком большом стадионе. А потом сыграть матч и услышать местных болельщиков, их поддержку.

Разумеется, я скучал, ведь в Омске иначе относятся к хоккею, чем в Москве.

Я благодарен тем, кто приходил на трибуны в Балашихе. Но все-таки дом для «Авангарда» – Омск. Пора возвращаться, – сказал нападающий.