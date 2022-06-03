Сушинский о включении Овечкина в список разочарований плей-офф: «Они хотят принизить достоинство Александра Великого!»

Теги Вашингтон Кубок Стэнли Максим Сушинский Александр Овечкин НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Максим Сушинский считает, что авторы The Athletic хотят принизить Александра Овечкина.

Ранее стало известно, что россиянин вошел в список главных разочарований Кубка Стэнли-2022 по версии издания.

«Британские и североамериканские авторы назвали Овечкина разочарованием? Интересно. В Британии особенно хоккей классный! Что же они не взяли статистику плей-офф, когда они не стали чемпионами? Я бы не стал даже обращать на эти выпады внимания.

Они хотят принизить наши достоинства, а также достоинство Александра Великого! У каждого свое мнение. У меня свое, а у британских супержурналистов, которые хорошо разбираются в хоккее, другое мнение», – сказал чемпион мира.

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