Сушинский о включении Овечкина в список разочарований плей-офф: «Они хотят принизить достоинство Александра Великого!»

считает, что авторы The Athletic хотят принизить .

Ранее стало известно, что россиянин вошел в список главных разочарований Кубка Стэнли-2022 по версии издания.

«Британские и североамериканские авторы назвали Овечкина разочарованием? Интересно. В Британии особенно хоккей классный! Что же они не взяли статистику плей-офф, когда они не стали чемпионами? Я бы не стал даже обращать на эти выпады внимания.

Они хотят принизить наши достоинства, а также достоинство Александра Великого! У каждого свое мнение. У меня свое, а у британских супержурналистов, которые хорошо разбираются в хоккее, другое мнение», – сказал чемпион мира.