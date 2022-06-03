Общая строительная готовность «СКА-Арены» превышает 75%.

Об этом сообщает комитет по строительству.

«Активно идет строительство многофункционального комплекса «СКА-Арена», где подведомственное комитету по строительству СПбГБУ «Управление строительными проектами» ведет проверку документов на соответствия условиям концессионного соглашения, проектной документации и требованиям законодательства, а также проверку фактического выполнения концессионером объемов работ по строительству объекта в соответствии с представленными документами.

На сегодняшний день общая строительная готовность сооружения уже превысила 75%.

Завершается остекление «теплого» контура здания. Выполнено более 95%.Идет монтаж металлоконструкций архитектурного фасада. Смонтировано 688 тонн. В зоне малой ледовой арены монтируется оборудование для заливки льда. Продолжается установка лифтового оборудования и прокладка всех инженерных сетей.

Начались работы по парковой территории. Идет расчистка площадей и формирование ландшафта», – говорится в сообщении комитета.

Фото: группа комитета по строительству во «Вконтакте»