Юрзинов о КХЛ: «У главных тренеров в цене ассистенты, которые со всем согласятся, без амбиций. Это не соответствует традициям нашей школы»

высказался о том, как формируются тренерские штабы клубов .

«Посмотрите, как сегодня в некоторых клубах формируются тренерские штабы. Иногда кажется, что главные тренеры стремятся набрать себе в помощники специалистов не по профессиональным качествам. В цене у них ассистенты, которые со всем согласятся, без амбиций.

Это не соответствует традициям нашей школы. В свое время у нас в видел в роли ассистентов только сильных и амбициозных личностей. «Дядя Володя, дай порулить», – это был стиль , , многих других. Именно по этому они и состоялись в нашем хоккее как большие специалисты. И именно поэтому называл их в шутку «козлами», они росли и подпирали меня как главного тренера (смеется).

Эта динамовская система дала большой импульс всему нашему хоккею. Билялетдинов и Воробьев начинали у нас с Виталием Давыдовым, затем у Воробьева в «Ладе» начинал Сергей Светлов. Это правильный тренерский конвейер», – сказал бывший тренер сборной СССР.

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