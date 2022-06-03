Юрзинов о КХЛ: «У главных тренеров в цене ассистенты, которые со всем согласятся, без амбиций. Это не соответствует традициям нашей школы»

Теги Зинэтула Билялетдинов Петр Воробьев Виталий Давыдов Владимир Юрзинов КХЛ Сергей Светлов Динамо Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о том, как формируются тренерские штабы клубов КХЛ.

«Посмотрите, как сегодня в некоторых клубах формируются тренерские штабы. Иногда кажется, что главные тренеры стремятся набрать себе в помощники специалистов не по профессиональным качествам. В цене у них ассистенты, которые со всем согласятся, без амбиций.

Это не соответствует традициям нашей школы. В свое время у нас в «Динамо» видел в роли ассистентов только сильных и амбициозных личностей. «Дядя Володя, дай порулить», – это был стиль Зинэтулы Билялетдинова, Петра Воробьева, многих других. Именно по этому они и состоялись в нашем хоккее как большие специалисты. И именно поэтому называл их в шутку «козлами», они росли и подпирали меня как главного тренера (смеется).

Эта динамовская система дала большой импульс всему нашему хоккею. Билялетдинов и Воробьев начинали у нас с Виталием Давыдовым, затем у Воробьева в «Ладе» начинал Сергей Светлов. Это правильный тренерский конвейер», – сказал бывший тренер сборной СССР. 

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