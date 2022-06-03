«Салават» выплатил ТПС 150 тысяч евро за Кареева. Зарплата игрока составит около 35 млн рублей (Артур Хайруллин)

«Салават» выплатил ТПС 150 тысяч евро за переход вратаря Андрея Кареева.
Сегодня уфимский клуб анонсировал возвращение 27-летнего голкипера, отыгравшего 2 последних сезона в Финляндии.
Как сообщает журналист Артур Хайруллин, «Салават» выплатил клуб из Турку компенсацию в размере 150 тысяч евро (около 9,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Зарплата Кареева в уфимском клубе составит около 35 миллионов рублей.
В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом Финляндии. В плей-офф Кареев провел 18 матчей, в которых одержал 9 побед при 4 шатаутах. Он отражал 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,88.