«Салават» выплатил ТПС 150 тысяч евро за Кареева. Зарплата игрока составит около 35 млн рублей (Артур Хайруллин)

«Салават» выплатил 150 тысяч евро за переход вратаря .

Сегодня уфимский клуб анонсировал возвращение 27-летнего голкипера, отыгравшего 2 последних сезона в Финляндии.

Как сообщает журналист Артур Хайруллин, выплатил клуб из Турку компенсацию в размере 150 тысяч евро (около 9,5 миллиона рублей по текущему курсу).

Зарплата Кареева в уфимском клубе составит около 35 миллионов рублей.

В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом Финляндии. В плей-офф Кареев провел 18 матчей, в которых одержал 9 побед при 4 шатаутах. Он отражал 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,88.

С его статистикой в можно ознакомиться здесь.